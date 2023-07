POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Altkleidercontainers in Oldenburg +++

Oldenburg (ots) - Über das Wochenende vom 14.07. auf den 16.07.2023 ist es zu insgesamt sechs Einbrüchen in Pkw gekommen. Die Taten verteilen sich dabei über weite Bereiche des Oldenburger Stadtgebiets. In der Lindenstraße, am Niedersachsendamm, dem Hansa-Ring, der Cloppenburger Straße, dem Brookweg und Zum Offizierskasino wurden Autos aufgebrochen. Meist wurde die Seitenscheibe eingeschlagen. In zwei Fällen wurde ...

