Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ nach Schlägerei an Spielplatz Betäubungsmittel und Diebesgut aufgefunden, Haftbefehl beantragt +++

Oldenburg (ots)

Am 17.07.2023, kurz vor 14 Uhr, wurde eine Schlägerei zwischen zwei Männern in der Siegfriedstraße in Oldenburg gemeldet. Bei der Ergreifung des Täters konnten Betäubungsmittel und eine größere Menge Diebesgut aus vermutlich mehreren Taten aufgefunden werden.

Zwei unter Rauschmitteleinfluss stehende 22 und 20 Jahre alte Männer gerieten zunächst in Streit. Daraufhin schlug der 22-Jährige seinen Kontrahenten an einem Spielplatz zu Boden. Am Boden rangelnd schlug der Beschuldigte weiter mittels Knie- und Ellenbogenstößen gegen den Kopf des Opfers.

Die rasch eintreffenden Streifenbesatzungen konnten das benommene 20-jährige Opfer antreffen, welches einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Zur medizinischen Beobachtung verblieb das Opfer im Krankenhaus.

Der 22-jährige Beschuldigte begab sich zuvor in eine von ihm genutzte Wohnung im Nahbereich, wo er angetroffen und widerstandslos festgenommen werden konnte. Eine durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg angeregte und dem Amtsgericht Oldenburg beschlossene Durchsuchung führte zum Auffinden von Betäubungsmitteln (mutmaßlich Heroin) und Diebesgut, wie unter anderem Elektronikartikel und diverse Parfums.

Gegen den Beschuldigten wurden zunächst Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Zuordnung des aufgefundenen Diebesguts und eventuell damit in Verbindung stehende Strafverfahren stehen noch aus.

Da der 22-Jährige über keinen festen Wohnsitz verfügt, erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg die vorläufige Festnahme. Die Staatsanwaltschaft hat den Erlass eines Haftbefehls beantragt, über dessen Erlass der Haftrichter zu entscheiden hat.

Personen, die Hinweise zur Schlägerei geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0441-790-4115 zu melden.

