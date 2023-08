Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Von Leck bis Klanxbüll - Vor Kontrolle geflüchtet, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber zu schwarzem VW Caddy mit Schornsteinfegerwerbung

Von Leck bis Klanxbüll (ots)

Am Donnerstagmorgen (31.08.23), kam es in der Zeit von 08:10 Uhr bis 09:00 Uhr zu einer Verfolgungsfahrt: Ein schwarzer VW Caddy, welcher in der Norderbergstraße in Leck von einer Polizeistreife kontrolliert werden sollte, weil das Kennzeichen entstempelt war, entzog sich dieser Kontrolle und floh mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit (bis zu 130 km/h innerorts) von Leck über Tinningstedt, Klixbüll, Bosbüll, Humptrup und Rodenäs nach Klanxbüll. Hierbei missachtete der Fahrer mehrfach die Verkehrsregeln und gefährdete durch seine Fahrweise andere Verkehrsteilnehmer. In Klanxbüll wurde die Verfolgung durch die Polizei abgebrochen.

Der Heckbereich des schwarzen VW Caddy war mit Werbung eines Schornsteinfegers beklebt. Das Kennzeichen gehörte nicht zu dem Fahrzeug.

Von der gefährlichen Fahrweise des unbekannten Fahrers geschädigte Verkehrsteilnehmer, Zeugen und Hinweisgeber zu dem Auto bzw. Fahrer werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck unter der Rufnummer 04662-891260 zu melden.

