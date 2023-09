Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Klein Förste - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Klein Förste, Hauptstr.(al) Am Donnerstagnachmittag, den 07.09. gegen 16 Uhr, entlaufen einem Haushalt zwei braune Husky-Hunde in Rtg. Ortsausgang nach Harsum. Die Besitzer folgen ihnen umgehend und können den Fahrzeugverkehr auf der Hauptstr. durch Handzeichen und Rufen auf die Gefahrenstelle aufmerksam machen. Ein Pkw, der aus Richtung Harsum kam, habe sich leider nicht verlangsamen lassen und ist mit einem die Fahrbahn querenden Hunden kollidiert. Nach dem Zusammenstoß ist der Pkw kurz angehalten, hat dann aber seine Fahrt fortgesetzt ohne die Feststellung seiner Person am Unfall zu ermöglichen. Bei dem Pkw soll es sich um einen größeren Pkw in grau aus der Klasse SUV oder Van gehandelt haben. Der Hund wurde verletzt und musste in der Tierklinik behandelt werden. Zur Unfallzeit sollen sich weitere verlangsamte Pkw und auch einige Spaziergänger an der Unfallstelle befunden haben. Die Polizei Sarstedt bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, sich unter 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell