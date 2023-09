Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger versucht Seniorin am Telefon hereinzulegen - diese erkennt den Schwindel noch rechtzeitig

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein angeblicher Mitarbeiter eines global agierenden Onlineversandhandels versuchte gestern (07.09.2023) eine 78-jährige Frau aus Hildesheim hinters Licht zu führen und sie um eine hohe Geldsumme zu bringen. Die Seniorin wurde letztlich jedoch misstrauisch. Anstatt einer Anweisung des Täters zu folgen, erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen erhielt die Frau vormittags einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines großen Onlineversandhändlers. In englischer Sprache gaukelte der Mann der Seniorin vor, dass ihr Kunden-Account gehackt, Waren im Wert eines hohen dreistelligen Betrages gekauft worden sind und nun eine Rückvergütung abgewickelt werden soll. Nach Abgaben der Geschädigten kam es in der Folge zu mehreren langen Telefongesprächen, wobei der Anrufer der Frau u.a. vortäuschte, auch ihr Rechner sei gehackt worden und voller Trojaner. Mutmaßlich über eine Fernwartungssoftware erlangte der Mann Zugriff auf den Computer der Frau. Er brachte sie dazu, sich auf ihren Online-Banking-Accounts anzumelden und gab ihr zahlreiche Anweisungen, die die Seniorin oftmals nicht nachvollziehen konnte. Irgendwann meinte er, dass sie ein Komma falsch gesetzt habe, weshalb sie nun anstelle des dreistelligen, einen fünfstelligen Betrag erhalten würde. Dieses Geld müsste zurücküberwiesen werden. Der Täter überwies sodann einen fünfstelligen Betrag von einem Tagesgeldkonto auf das Girokonto der Frau. Vermutlich versuchte er anschließend das Geld weiter zu transferieren, was aber offenbar misslang. Die Frau wurde deshalb angewiesen, zu ihrer Bank zu gehen und die Geldsumme auf ein Konto in Fernost zu überweisen.

Sie traf am Ende aber die richtige Entscheidung und suchte nicht ihre Bank, sondern die Dienststelle in der Schützenwiese auf. Ihre Konten ließ sie vorsorglich sperren.

Warnhinweis:

Der Polizei werden immer wieder Fälle bekannt, bei denen Täter bei Menschen anrufen und sich als Mitarbeitende bekannter Institutionen ausgeben. Ziel der Betrüger ist dabei immer, an sensible Daten bzw. das Vermögen der Angerufenen zu kommen.

Nach kriminalistischer Erfahrung rufen die Firmen nie unaufgefordert bei Privatpersonen an. Der Appell der Polizei lautet daher: Auflegen und Kontakt zu einer Polizeidienststelle aufnehmen!

Es sollten keinesfalls persönliche Daten herausgegeben werden oder den Anrufern Zugriffe auf Endgeräte wie Smartphones oder Computer ermöglicht werden!

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell