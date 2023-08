Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Transporter angebrannt

Erfurt (ots)

Ein Feuerteufel schlug in der vergangenen Nacht in Gispersleben zu. Gegen 00:30 Uhr waren Zeugen auf einen Transporter aufmerksam geworden, der in Flammen stand. Der VW, welcher auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Apoldaer Straße stand, brannte vollständig aus. Zudem wurde ein Werbeträger beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben könnten, wenden sich bitte unter Angabe der Vorgangsnummer 0220901 an die Kripo Erfurt (0361/574324-602). (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell