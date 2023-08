LPI-EF: Schwerer Verkehrsunfall auf Stadtring

Landkreis Sömmerda (ots) - Skrupellose Diebe schlugen auf einem Friedhof in Buttstädt zu. Zwischen dem 16.08.2023 und dem 21.08.2023 waren diese über die Friedhofsmauer gestiegen und hatten sich an einer Spendendose des Fördervereins zu schaffen gemacht. Die Täter gelangten so an Spendengelder in Höhe von etwa 35 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden von der Polizeiinspektion ...

