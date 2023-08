Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einsatz in Gemeinschaftsunterkunft

Erfurt (ots)

Ein 20-Jähriger hat am Dienstagmittag in einer Erfurter Gemeinschaftsunterkunft einen Polizeieinsatz ausgelöst. Aus unbekannten Gründen hatte dieser einen Mitarbeiter bedroht und in der Einrichtung randaliert. Der psychisch auffällige Mann sollte daraufhin in eine Klinik eingewiesen werden. Dagegen wehrte sich der 20-Jährige allerdings und leistete Widerstand. Der Mann musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (JN)

