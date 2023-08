LPI-EF: Betrunkenen gestellt

Erfurt (ots) - Polizei und Feuerwehr kamen am Dienstagabend in der Sofioter Straße zum Einsatz. Eine unbekannte Person hatte vor einem Wohnhaus einen Sperrmüllhaufen angezündet, der dadurch in Vollbrand geraten war. Glücklicherweise war das Haus weit genug entfernt, sodass es nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hinweise zu dem Täter liegen gegenwärtig nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

