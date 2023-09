POL-HI: Photovoltaikmodule beschädigt

Hildesheim (ots) - HOLLE (bef). Am heutigen Morgen, den 07.09.2023, kam es gegen 07:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Holle. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 21-jähriger Taxifahrer aus Hildesheim die Marktstraße aus Richtung Am Knick kommend in Richtung Hollenweg. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer insgesamt fünf Schulkinder aus der Gemeinde Holle im Alter zwischen sechs und neun Jahren. ...

mehr