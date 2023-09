POL-HI: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall in Holle

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in der Schinkelstraße löste am Donnerstagmorgen, 07.09.2023, einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus. Den Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 07:30 Uhr in einer Anlage aus, in der Baumischabfälle geschreddert werden. Gegen 08:45 Uhr hatten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr den Brand gelöscht. Die vor Ort ...

mehr