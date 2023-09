Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Brand in Hildesheimer Recyclingunternehmen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein Brand auf dem Gelände eines Recyclingunternehmens in der Schinkelstraße löste am Donnerstagmorgen, 07.09.2023, einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei aus.

Den Ermittlungen zufolge brach das Feuer gegen 07:30 Uhr in einer Anlage aus, in der Baumischabfälle geschreddert werden. Gegen 08:45 Uhr hatten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr den Brand gelöscht.

Die vor Ort eingesetzten Beamten beschlagnahmten den Tatort und nahmen die Ermittlungen zur Ursache auf, die anschließend von einem Brandermittler des 1. Fachkommissariats übernommen wurden. Diese haben im weiteren Verlauf ergeben, dass als wahrscheinlichste Ursache leicht entzündliche Stoffe, wie z.B. Spraydosen oder Akkus, in dem Schreddergut enthalten waren, die sich aufgrund mechanischer Einwirkung entzündeten und zum Brand in der Anlage führten. Nach vorliegenden Erkenntnissen soll es regelmäßig dazu kommen, dass derart leicht entzündliche Stoffe, trotz einer Vorsortierung, in den Mischabfällen enthalten sein können.

Hinweise auf ein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln haben sich nicht ergeben.

Der Brandort wurde mittlerweile wieder freigegeben. Angaben zur genauen Schadenshöhe liegen der Polizei nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell