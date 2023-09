Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Polizei beendet Bedrohungslage im Eitzumer Weg unter Hinzuziehen des Spezialeinsatzkommandos

Hildesheim (ots)

(bur) Am Mittwoch, den 06.09.2023, fiel bereits in den Nachmittagsstunden gegen 14:53 und 17:53 Uhr ein 40 Jähriger aus Gronau im östlichen Wohngebiet Gronaus auf, der willkürlich Passanten auf der Straße mit dem Tode bedrohte. Unter anderem hielt er ein Fahrzeug an, beleidigte die Insassen und trat gegen den Pkw. Gegen 18:45 Uhr trat er schließlich mit einem Messer in der Hand auf die Straße und schrie lauthals, dass er alle umbringen wolle. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte reagierte er auf Ansprache äußerst aggressiv und begab sich mit einem Messer und einer Axt in seine Wohnung im Eitzumer Weg. Mit weiteren herangeführten Polizeikräften aus Hildesheim und Alfeld wurde das Objekt umstellt und abgesichert. Parallel wurde das Spezialeinsatzkommando aus Hannover und die Verhandlungsgruppe aus Göttingen angefordert, da sich der Gronauer offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und akute Gefahr für Leib und Leben anderer bestand. Eine Kontaktaufnahme durch die Verhandlungsgruppe war im ersten Schritt erfolgslos, sodass der Zugriff durch das SEK gegen 23:30 Uhr in der Wohnung erfolgte. Danach wurde der Gronauer, der unter Einfluss berauschender Mittel stand, in eine psychiatrische Klinik nach Hildesheim verbracht und zwangseingewiesen. Insgesamt waren ca. 30 Polizeikräfte sowie ein Rettungswagen und Notarzt im Einsatz. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Er wurden Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Zeugen und ggfs. weitere Opfer werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der T. 05068-9338-0 zu melden.

