POL-HI: Tatverdächtige zu Diebstahl bei Scheinkauf vorläufig festgenommen

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth / Lamspringe: Am 05.09.23 haben bisher unbekannte Täter zwischen 15 und 19:10 Uhr in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Lamspringe in Richtung Glashütte eingebrochen. Die Täter haben sich gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt in das Objekt verschafft, das Haus durchwühlt und dabei Diebesgut im Wert von ca. 8000.-EUR erlangt. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen, ...

