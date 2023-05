Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Nicht auf den Verkehr geachtet

An einer Grundstücksausfahrt kam es am Montag zu einem Unfall in Eislingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.45 Uhr in der Salacher Straße. Der 46-Jährige fuhr vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Fahrbahn. Dabei übersah der Fahrer des BMW einen VW. Dessen 32-Jährige Fahrer bog gerade auf den Parkplatz ab. Der BMW erfasste den VW am hinteren Kotflügel. Bei dem Unfall erlitt die Beifahrerin im VW leichte Verletzungen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Viele Unfälle können vermieden werden, wenn sich Verkehrsteilnehmer im Sinne der Grundregel der Straßenverkehrsordnung verhalten. Hiernach erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Halten Sie Abstände ein. Überholen Sie nur, wenn sie eine Gefährdung oder Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen können. Damit alle sicher ankommen.

