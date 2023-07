Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Flüchtiger Fahrer eines Motorrades wurde gestellt

Altenburg (ots)

Schmölln: Am 12.07.2023, gegen 15:00 Uhr fuhr der Fahrer eines Motorrades ohne amtliche Kennzeichen vor der Polizei in der Straße am Kemmnitzgrund. Als er daraufhin kontrolliert werden sollte, flüchtete er plötzlich. Kurz darauf kam er jedoch mit seinem Motorrad zu Fall und rannte in der Folge in einen Wald. Der 16-jährige Fahrer im Rahmen der Fahndung aufgegriffen werden. Es stellte sich heraus, dass er zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerscheines ist. Auf Grund seiner Sturzverletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Zudem wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell