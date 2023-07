LPI-G: Staubsaugerautomat aufgebrochen

Gera (ots) - Gera: Ein Firmentransporter geriet in der Zeit vom 11.07.2023 - 12.07.2023 ins Visier von Dieben. Diese verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem in der Ferdinand-Porsche-Straße / Max-Bögl-Straße abgestellten Fahrzeug und stahlen daraus diverse Werkzeuge. Die Geraer Polizei ermittelt zur Diebstahlstat (Bezugsnummer 0179769/2023) und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen.(RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

