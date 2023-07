LPI-G: Diebstahl aus Fahrzeug

Altenburg (ots) - Rositz: Am 11.07.2023, gegen 18:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Altenburger Straße einen Radfahrer. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen schließlich einen Wert von 1,69 Promille. Im Krankenhaus wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde ebenfalls eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

