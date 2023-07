Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw benutzt Treppenstufen

Greiz (ots)

Greiz: Die Treppenstufen zum unteren Schlossgarten in Greiz nutzte gestern Mittag (12.07.2023, gegen 12:00 Uhr) ein 31-jähriger Mann als Fahrtweg, um diese mit seinem Pkw Opel hinabzufahren. Der anschließende Versuch, die Treppenstufen in Richtung Schlossbrücke wieder hinaufzufahren scheiterte. Kurzerhand versuchte er die Treppen rückwärtsfahrend zu erklimmen. Die hinzukommenden Polizisten unterbanden alle weiteren Fahrversuche und kontrollierten den Mann. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Durch seine Fahrmanöver verursachte der Herr Sachschaden an den Granitstufen. Zudem muss sein Fahrzeug nun abgeschleppt werden. Der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell