Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher-Duo festgenommen

Bielefeld (ots)

AG/ Bielefeld - Mitte- Dank eines Zeugenhinweises konnten Polizisten einen Einbrecher festnehmen. Diensthund "Aiko" spürt den Mittäter im Wald auf.

Am Donnerstag, 29.06.2023, warfen zwei Täter die Fensterscheibe eines Kiosks an der Ziegelstraße ein, stiegen in das Geschäft ein und entwendeten mehrere Tabakerzeugnisse. Eine Zeugin beobachtete dies, alarmierte die Polizei und gab die Fluchtrichtung an. Die Polizeibeamten konnten einen der Einbrecher in einem Hinterhof antreffen. Diensthund "Aiko" nahm die Fährte des zweiten Einbrechers auf und spürte diesen, versteckt in einem Waldstück, auf. Beide wurden vorläufig festgenommen. Es handelt sich um zwei 17-jährige und 21-jährige polizeibekannte Bielefelder. Das Kriminalkommissariat 16 übernahm die Ermittlungen und prüft derzeit, ob die beiden für weitere Einbrüche in Frage kommen.

