Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrüger erbeuten mit Schockanruf Schmuck

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Kirchdornberg-

Am Donnerstagmittag, 29.06.2023, erschütterten Täter eine Bielefelderin mit einem Schockanruf, so dass diese an die Betrüger Schmuck übergab.

Eine Anruferin kontaktierte gegen 12:00 Uhr eine Anwohnerin der Straße Auf dem Kley und behauptete, vom Landgericht aus anzurufen. Der Sohn der Bielefelderin habe einen tödlichen Unfall verursacht. Dabei war im Hintergrund eine um Hilfe rufende Männerstimmt zu vernehmen. Die 87-Jährige suchte daraufhin Schmuck zusammen und übergab diesen in einem Jutebeutel auf der Straße an einen vermeintlichen Außendienstmitarbeiter. Der Abholer entfernte sich zu Fuß in Richtung An der Schwedenschanze. Etwas später erreichte die Bielefelderin ihren Sohn, stellte den Betrug fest und benachrichtigte dann die Polizei.

Das Opfer beschrieb den vermeintlichen Außendienstmitarbeiter als ausländisch aussehend, ungefähr 25 Jahre alt, circa 160 cm groß und schlank. Er war mit einer Mütze und einer blau-weißen Jacke gekleidet und trug einen blauen Rucksack.

Zeugen, die Hinweise zu dem Abholer geben können, wenden sich an das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell