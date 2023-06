Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte entwenden hochwertige Autoteile

Bielefeld (ots)

AG/ Bielefeld-Heepen- Am Mittwoch, 28.06.2023,wurde ein am Straßenrand geparkter PKW aufgebrochen. Aus dem Innenraum wurden fest verbaute Fahrzeugteile ausgebaut und entwendet.

Der Geschädigte 28-jährige Bielefelder parkte seinen BMW 420 i in der Zeit von Mitternacht bis 05:30 Uhr in der Tersteegenstraße in Bielefeld ab. Am Morgen musste er feststellen, dass Unbekannte den PKW geöffnet und aus dem Innenraum fest verbaute Bauteile entwendet hatten. Neben einem Navigationsgerät fehlten ebenfalls die zugehörige Bedieneinheit, das Lenkrad sowie der digitale Tacho.

Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell