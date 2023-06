Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Durchsuchungen bei italienischen Mafia-Mitgliedern in Kassel, Duisburg und Höxter

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Duisburg - Höxter - Kassel - Ermittler haben am Donnerstagmittag, 29.06.2023, damit begonnen, zeitgleich Objekte in drei Städten zu durchsuchen, die von Personen genutzt wurden, die in Kontakt mit der organisierten italienischen Kriminalität stehen sollen. Die Staatsanwaltschaft Paderborn leitet das Ermittlungsverfahren wegen Drogenhandels, das sich gegen mutmaßliche Mitglieder der italienischen Mafia richtet. Nach einer Sicherstellung einer größeren Drogenmenge in Höxter, deckten Bielefelder Beamte mit Unterstützung von Ermittlern des Landeskriminalamts NRW Bezüge zur italienischen `Ndrangheta auf.

Ziel der Durchsuchungen ist die Sicherstellung von Betäubungsmitteln und die Festnahme von tatverdächtigen Personen, gegen die im Vorfeld Haftbefehle erwirkt wurden. An dem Einsatz sind neben zahlreichen Ermittlungsbeamten aus Hessen und Nordrhein-Westfalen auch Beamte einer hessischen Spezialeinheit und einer hessischen Bereitschaftspolizei Hundertschaft beteiligt. Seit 12:00 Uhr werden erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt, bei denen auch italienische Gastronomiebetriebe im Fokus der heutigen Maßnahmen stehen.

Der Bielefelder Einsatzleiter erklärt: "Hinweise für einen Bezug zur organisierten Kriminalität hatten Kripobeamte der Kreispolizeibehörde Höxter bereits im Januar 2023, als bei einem Routineeinsatz in Höxter 145 Kilogramm Marihuana in einer Wohnung entdeckt wurden. Aufgrund des Verdachts informierten uns die Kollegen zu dem Auffinden der großen Drogenmenge, woraufhin die Ermittlungen beim Polizeipräsidium Bielefeld im Kommissariat zur Bekämpfung organisierter Kriminalität fortgesetzt wurden. In enger Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt konnten wir schließlich Kontakte zur organisierten Kriminalität in Italien nachweisen. Im Anschluss mündete die intensive Ermittlungsarbeit gemeinsam mit den beteiligten Polizeibehörden in Kassel, Duisburg und Höxter in die Vorbereitung des heutigen Einsatzes."

Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden.

