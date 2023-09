POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf der L 410 bei Rössing

Hildesheim (ots) - Giesen/Emmerke - (jb) Durch Flaschenwürfe wurden 4 PV-Module einer Feldanlage an der Gutenbergstraße beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro beziffert. Als Tatzeit kommt der 01.06.23 bis 05.09.23 in Frage. Hinweise auf die Täter erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Sarstedt ...

