Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum/Huckingen: Nach räuberischem Diebstahl - Täter flüchtet aus Krankenhaus

Duisburg (ots)

Nachdem ein Ladendieb in einem Baufachmarkt an der Keniastraße erwischt worden ist, flüchtete er vor der Polizei aus dem Krankenhaus. Der Fall im Detail:

Ein Ladendetektiv (59) beobachtete, wie der Mann Werkzeug in seiner Kleidung versteckte, an der Kasse aber lediglich andere Ware bezahlte. Der 59-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin an. Das passte dem Dieb so gar nicht: Er schnappte sich einen Schraubendreher und bedrohte den Detektiv. Mithilfe weiterer Zeugen (darunter ein Polizist, der privat in dem Geschäft war) gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten. Dabei wehrte er sich vehement und biss dem Polizeibeamten in den Finger. Während des Gerangels wurde auch der Täter an der Nase verletzt und blutete.

Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung ins Krankenhaus nach Huckingen. Nachdem die Ärzte mit der Untersuchung fertig waren, sprang der Mann plötzlich in einem unbeobachteten Moment durch ein offenes Fenster auf den Garagenhof und rannte über Gartenanlagen und Garagendächer davon. Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf, ein Polizei-Hubschrauber unterstützte die Suchmaßnahmen - ohne Erfolg.

Einsatzkräfte stellten das Auto des mutmaßlichen Täters, welches noch auf dem Parkplatz des Baufachmarktes abgestellt war, zwecks Spurensicherung sicher. Sie nahmen außerdem die Personalien zweier möglicher Komplizinnen (24 und 33 Jahre alt) auf, die sich noch dort aufhielten. Die Kripo hat die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen aufgenommen.

