Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Mehrfamilienhaus in Flammen - 86-Jähriger schwer verletzt

Duisburg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Fahrner Straße brach am Mittwochmittag (28. Juni, gegen 12:50 Uhr) ein Feuer aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Ein 86-jähriger Bewohner kam schwer verletzt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei entfachte das Feuer in der Küche der Wohnung des 86 Jahre alten Mannes. Die Beamten gehen von fahrlässiger Brandstiftung aus.

Aufgrund der Rauchentwicklung und möglicher Gebäudeschäden konnten alle Hausbewohner ihre Wohnungen vorerst nicht betreten.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell