Polizei Duisburg

POL-DU: Stadtgebiet: Schlag gegen mutmaßliche Diebesbande - 29 gestohlene Räder sichergestellt

Duisburg (ots)

Polizisten der Kriminalpolizei haben am Dienstag (27. Juni) mutmaßliche gewerbsmäßige Hehler und Diebe gefasst. Sie stehen im Tatverdacht, immer wieder Fahrraddiebstähle begangen und die Fahrräder anschließend veräußert zu haben, um daraus regelmäßige Geldeinnahmen zu erzielen.

Die Ermittler hatten die Beschuldigten bereits seit dem Frühjahr im Fokus, nachdem vor allem im Duisburger Süden seit März vermehrt Räder, E-Bikes und Pedelecs gestohlen wurden. Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen kamen sie schließlich vier Männern (48 bis 61 Jahre alt) auf die Schliche. Drahtzieher der Bande soll ein 49-jähriger serbischer Staatsangehöriger sein, der mit drei Komplizen (alle deutsche Staatsangehörigkeit) agiert haben soll.

Am Dienstagmorgen (6 Uhr) erfolgte schließlich der Zugriff: Mit einem Durchsuchungsbeschluss, den die Staatsanwaltschaft Duisburg bei dem zuständigen Ermittlungsrichter beantragt hatte, rückten Spezialeinheiten der Polizei an den Wohnanschriften dreier Tatverdächtiger in Hochfeld an. Die Beamten stellten unter anderem Schusswaffen, Messer, Bargeld, Handys, 28 Fahrräder sowie ein E-Bike sicher. Sie vollstreckten außerdem einen Haftbefehl, der gegen den 41-jährigen Verdächtigen wegen Diebstahl vorlag. Alle Männer müssen sich jetzt mit Strafverfahren auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell