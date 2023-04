Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Weitere Aufbrüche von Münzsauger an Tankstellen - Polizei bittet um Hinweise!

In der Nacht von Dienstag, 18.04.2023 auf Mittwoch, 19.04.2023 wurden weitere Münzsauger von Unbekannten aufgebrochen. An zwei Tankstellen in der Schönauer Straße machten sich der oder die Täter an gesamt vier Automaten zu schaffen. Geld dürften sich in keinem der Automaten befunden haben. Der Sachschaden an den Automaten beläuft sich auf gesamt rund 700 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 01.45 Uhr und 02.30 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hofft auf Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen an den Tankstellen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

