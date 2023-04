Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Muggenbrunn: Auto brennt vollständig aus

Freiburg (ots)

Mit seinem Mercedes befuhr am Dienstag, 18.04.2023 gegen 19.30 Uhr ein 38 Jahre alter Mann die L126 von Freiburg kommend in Richtung Todtnau. Auf der Höhe der Bushaltestelle Muggenbrunn Säge hielt er aufgrund von Qualm aus dem Motorraum sein Fahrzeug an. Der Mercedes fing anschließend an zu brennen und brannte im Verlauf vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Feuerwehren Todtnau und Muggenbrunn waren mit zwei Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort.

