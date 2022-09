POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Brand gesucht

Lähden (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Lähden in der Löninger Straße zu einem Diebstahl. Dabei haben unbekannte Täter aus zwei Traktoren etwa 200 Liter Diesel entwendet. Es wird vermutet, dass die Täter gegen 1.30 Uhr die Tat begangen, da zu diesem Zeitpunkt der Hund der Familie anschlug. Der Schaden wird auf etwa 780 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der ...

mehr