Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Männer reißen Seniorin im Hausflur Schmuck vom Hals - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (27. Juni, gegen 15:15 Uhr) eine 86-Jährige im Hausflur ihres Wohnhauses an der Straße An der Bröckerei überfallen. Einer der Männer hielt die Seniorin fest, während ein anderer ihr eine Kette (an der auch der Ehering des verstorbenen Mannes hing) vom Hals und zwei Armreifen vom Handgelenk riss. Vor dem Haus stießen die Täter auf einen dritten Mann und verschwanden mit ihm gemeinsam schließlich in einem violetten Skoda Kombi, dessen Fahrer anscheinend auf die Täter gewartet hatte. Ein Zeuge beschrieb der Polizei später, dass das Auto zunächst an der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Norden geparkt habe. Als die Männer eingestiegen waren, wendete der Wagen und bog an der roten Ampel nach rechts in die Dr.-Wilhelm-Roelen-Straße ab.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: alle um die 40 Jahre alt, alle mit einer eher kräftigen Statur. Einer der Männer soll einen Bart getragen und ein anderer eine auffällige Tätowierung haben.

Das Kriminalkommissariat 13 sucht jetzt Zeugen, die weitere Hinweise auf die Täter geben können. Es ist nicht auszuschließen, dass die Männer die Seniorin mit ihrem Rollator schon vor der Tat beim Geldabheben in einer Bankfiliale an der Friedrich-Ebert-Straße und beim anschließenden Einkaufen beobachtet haben. Auch dafür werden Zeugen gesucht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell