Schiltach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einer Gaststätte in der Schramberger Straße in Schiltach zu einem Bargelddiebstahl. Zu Klärung der Tat benötig die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Dieb in den Gastraum und durchsuchte den ...

mehr