POL-DU: Bergheim: 54-Jährige stürzt auf Gehweg - Polizei sucht Zeugen für Unfallhergang

Duisburg (ots) - Unbekannte haben am Dienstagnachmittag (27. Juni, gegen 15:15 Uhr) eine 86-Jährige im Hausflur ihres Wohnhauses an der Straße An der Bröckerei überfallen. Einer der Männer hielt die Seniorin fest, während ein anderer ihr eine Kette (an der auch der Ehering des verstorbenen Mannes hing) vom Hals und zwei Armreifen vom Handgelenk riss. Vor dem Haus ...

