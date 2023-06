Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Unbekannter springt aus fahrender Straßenbahn und verursacht Unfall

Duisburg (ots)

Bereits am 20. Juni (Dienstag vergangener Woche, 11:50 Uhr) kam es im Kreuzungsbereich der Friedrich-Ebert-Straße/Dr.-Hans-Böckler-Straße zu einem nicht alltäglichen Unfall zwischen einem unbekannten Mann und dem Fahrer (53) eines grauen Skoda Fabia: Der Unbekannte war mit der Straßenbahn der Linie 903 in Richtung Hamborn unterwegs und hatte während der Fahrt eine Türe aufgerissen. Er sprang aus der Bahn und landete auf der Motorhaube des parallel neben der Straßenbahn fahrenden Wagens. Das Auto schliff den Mann einige Meter mit sich, bevor es zum Stillstand kam. Der Unbekannte rappelte sich auf und flüchtete offensichtlich leicht verletzt zu Fuß in Richtung Kometenplatz. Der aus Coesfeld stammende Skoda-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch aufgrund von Zeugenangaben später ermittelt werden. Gegen beide Beteiligten ermittelt das Verkehrskommissariat 21 wegen Verkehrsunfallflucht. Gleichwohl ist der verletzte junge Mann noch nicht identifiziert: Er soll etwa 16 Jahre alt sein, schlank und war zur Unfallzeit mit einem weißen T-Shirt, schwarzer Hose und weißen Schuhen bekleidet. Er hatte auffällig lockige, dunkle Haare und durch den Unfall eine Verletzung am Ellbogen erlitten. Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Wer hat den Unfallhergang beobachtet? Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell