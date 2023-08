Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (395/2023) Mann bedrängt mit entblößtem Bauch zwei unbekannte Mädchen an Bushaltestelle in der Kiesseestraße - Betroffene gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Stadtteil Geismar, Kiesseestraße, Höhe Nr. 24 Mittwoch, 9. August 2023, gegen 14.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Ein ca. 60 Jahre alter Mann mit Halbglatze und kurzem, grauem Haar soll am Nachmittag des 9. August (Mittwoch) gegen 14.30 Uhr an der Bushaltstelle nahe des Friedhof Geismar in der Kiesseestraße zwei unbekannte Mädchen mit seinem entblößten Bauch bedrängt haben. Eine Autofahrerin beobachte den Vorfall. Den Angaben der Göttingerin zufolge, habe der ca. 180 cm große Mann sein weißes Unterhemd hochgezogen und sei mit dem ausgestreckten, auffällig dicken Bauch auf die zwei Kinder zugegangen. Diese seien daraufhin zurückgewichen, so die Zeugin.

Als die von Frau alarmierten Funkstreifenwagen am Ort eintrafen, waren allerdings sowohl der beschriebene Mann als auch die betroffenen Mädchen verschwunden. Letztere konnten deshalb nicht mehr zum genauen Geschehen befragt werden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

