Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall im Einmündungsbereich

Ratzeburg (ots)

25. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 25.08.2023 - Büchen

Heute Morgen, gegen 07.35 Uhr, ist es in Büchen, im Einmündungsbereich Möllner Straße / Heideweg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 70-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde dabei schwer verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 59 Jahre alte Reinbeker mit einem Lkw die Straße Heideweg aus Richtung Müssen kommend in Richtung Möllner Straße (L 200). Im Einmündungsbereich zur L 200 bog der Reinbeker nach links in die Möllner Straße in Richtung Siebeneichen ein. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Kleinkraftfahrer, der auf der Möllner Straße aus Richtung Siebeneichen kommend in Richtung Büchen fuhr.

Der 70-jährige Kleinkraftradfahrer aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg zog sich dabei schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 4.250 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Büchen hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen.

