Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Reetdachhauses

Ratzeburg (ots)

25. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 24.08.2023 - Niendorf bei Berkenthin

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend (24.08.2023), gegen 22.55 Uhr bracht in Niendorf bei Berkenthin in der Straße Borggraben in einem reetgedeckten Wohnhaus ein Feuer aus.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stand die 200 Jahre alte Reetdachkate bereits im Vollbrand und weitete sich auch auf die ebenfalls reetgedeckte Garage aus.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befand sich eine Person in dem Haus, die zum Glück unverletzt blieb.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt, eine Brandursache steht noch nicht fest. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

