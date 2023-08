Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht nach Auffahrunfall

Ratzeburg (ots)

23. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.08.2023 - Aumühle

Ein unbekannter Fahrer einer hellen Limousine befuhr gestern Nachmittag (22.08.2023), gegen 15.30 Uhr, die Emil-Specht-Allee in Richtung Alte Schulstraße zur L314. Kurz vor der Einmündung zur L314 / Alte Schulstraße fuhr dieser auf einen dort verkehrsbedingt haltenden Pkw Smart auf.

Nach dem Aufprall auf das Heck des haltenden schwarzen Smart verständigten sich beide Beteiligten darauf, die Unfallstelle zu räumen, in eine Nebenstraße zu fahren und dort die Personalien auszutauschen.

Während die 71-jährige Smart-Fahrerin nach rechts auf die L 314 fuhr und von dort an der nächsten Einmündung rechts in die Straße "Auf der Koppel" abbog, fuhr der unfallbeteiligte Fahrer der Limousine einfach weiter auf der L314 in Richtung Friedrichsruh / Dassendorf.

Die gesuchte Limousine wurde von einem Mann geführt, ca. 35 Jahre alt, von schlanker Statur und Hemdträger. Auf dem Beifahrersitz habe sich eine Frau gleichen Alters befunden.

Die Beamten der Polizeistation Aumühle haben die Ermittlungen übernommen und suchen den Fahrer der hellen Limousine sowie mögliche Zeugen. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04104/913987-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell