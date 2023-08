Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Graffitischmierereien in Sandesneben - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

22. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19.-21.08.2023 - Sandesneben

Im Zeitraum von Samstagmittag (19.08.2023), 12.00 Uhr, bis Montagmorgen (21.08.2023), 06.00 Uhr haben unbekannte Graffiti-Sprüher verschiedene "Tags" an die Fassade der Sportanlage Amtsarena in der Hauptstraße sowie an das Schulgebäude der Grund- und Gemeinschaftsschule in Sandesneben angebracht. Auch ein Baucontainer und ein Stromkasten blieben nicht unversehrt. Als Schriftzug wurde großflächig "HSV" "Fuck Fcsp" "1312" und "1887" mit blauer Sprühfarbe auf einzelne Wandelemente gesprüht. Die Reinigung solch unerwünschter Fassadenmalereien ist aufwendig und teuer. Der entstandene Sachschaden wird hier auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Die Polizeistation Sandesneben ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht nach Zeugen. Wer am vergangenen Wochenende verdächtige Personen im Bereich der Amtsarena und der Schule gesehen hat oder Hinweise zu den Graffitis geben kann, melde sich unter der Telefonnummer 04536/213 oder per Email unter sandesneben.pst@polizei.landsh.de bei den Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell