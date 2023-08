Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Rollerfahrer bei Unfall tödlich verletzt

Ratzeburg (ots)

21. August 2023 | Kreis Stormarn - 21.08.2023 - Barsbüttel

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr, kam es in auf der L 222 in Barsbüttel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Rollerfahrer. Der Kradfahrer erlag noch an der der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 75-jähriger Hamburger mit seinem Fiat die L 222aus Richtung Stemwade kommend in Richtung Braak und bog nach links in die Stellauer Hauptstraße ab. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Piaggio-Roller, welcher auf der L 160 aus Richtung Braak kommend in Richtung Stemwade fuhr. Der 50 Jahre alte Kradfahrer, aus dem Kreis Stormarn stammend, wurde durch den Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag.

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Lübeck wurde ein Gutachter zur Klärung des genauen Unfallgeschehens hinzugezogen.

Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie für die Unfallaufnahme ca. 3 Stunden gesperrt.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell