POL-RZ: Frontalzusammenstoß fordert fünf Schwerverletzte

Ratzeburg (ots) - 16. August 2023 | Kreis Stormarn - 16.08.2023 - Reinbek Heute Morgen ist es in Reinbek, in der Straße Langenhege zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten bislang Unbekannte in der Zeit von 01.30 Uhr bis 01.45 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus einzudringen, was ...

