Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Frontalzusammenstoß

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 16:30 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Waltershausen / Langenhain ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 20jähriger BMW-Fahrer geriet auf gerader Strecke auf die Gegenspur und kollidierte hier mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Das erste streifte er seitlich - mit dem nachfolgenden Fahrzeug stieß er frontal zusammen. Der junge Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug schwer verletzt befreit werden. Der 20jährige wie auch die beiden unfallbeteiligten Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 25000 EUR. Die Ortsverbindung war für mehr als zwei Stunden voll gesperrt. (ri)

