LPI-GTH: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter ca. 30 bis 40 Weihnachtsbäume aus einem provisorischen Weihnachtsbaumverkaufsstand im Bereich der Ichtershäuser Straße in Arnstadt. Der Wert der diversen Bäume in unterschiedlichen Größen wird in der Summe auf über 1.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Anzahl, muss vom Abtransport mit einem Pkw mit Anhänger oder ...

