Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Glimpflicher Unfallausgang

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Freitag gegen 12.30 Uhr eine 35-jährige Opel-Fahrerin in einer Rechtskurve ins Schleudern und kam anschließend nach links von der Straße ab. Das Fahrzeug kam hinter einer Leitplanke auf der Fahrerseite zum Liegen und musste mit einem Kran geborgen werden. Die Fahrerin blieb unverletzt. An Leitplanke und Pkw entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell