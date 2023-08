Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach versuchten Einbruchsdiebstahl

Ratzeburg (ots)

16. August 2023 | Kreis Stormarn - 16.08.2023 - Reinbek

Heute Morgen ist es in Reinbek, in der Straße Langenhege zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen versuchten bislang Unbekannte in der Zeit von 01.30 Uhr bis 01.45 Uhr gewaltsam über die Terrassentür in das Wohnhaus einzudringen, was misslang.

Entsprechend wurde nichts entwendet.

Die Reinbeker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen könne, melde sich bei den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell