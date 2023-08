POL-RZ: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ratzeburg (ots) - 11. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.08.2023 - Lauenburg Gestern, gegen 17.10 Uhr, wurde in Lauenburg ein 17-jähriger Tatverdächtiger nach einem Fahrraddiebstahl festgenommen. In der Zeit vom 01.08.2023 bis 03.08.2023 wurde am Bahnhof der niedersächsischen Stadt Echem ein Fahrrad entwendet. Der Geschädigte erstattete eine Strafzeige bei seiner zuständigen Polizei. Bei der Verkaufsplattform ebay-Kleinanzeigen stieß der 49-jährige ...

