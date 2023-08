Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verlorenes Fahrrad auf der Autobahn verursacht Unfall - Hinweisgeber gesucht

Ratzeburg (ots)

14. August 2023 | Kreis Stormarn - 13.08.08.2023 - BAB 1 / Pölitz

Gestern Abend (13.08.2023), gegen 22.35 Uhr, verlor ein Pkw sein mitgeführtes Fahrrad auf der BAB 1 bei Pölitz und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein VW Passat auf der BAB 1 aus Hamburg kommend in Fahrtrichtung Lübeck. In Höhe der Ortschaft Pölitz fiel ein am Fahrzeug angebrachtes Fahrrad auf die Fahrbahn und blieb dort liegen.

Eine 56-jährige VW-Fahrerin aus Lübeck sowie ein ihr nachfolgender 29-jähriger BMW-Fahrer, ebenfalls aus der Hansestadt stammend, konnten der verlorenen Ladung nicht mehr ausweichen und stießen mit dem Fahrrad zusammen.

Zum Glück wurde niemand verletzt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 1.000 Euro.

Das Polizeiautobahnrevier in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen. Der Verursacher wird noch gesucht. Hinweise zu diesem Sachverhalt nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04531/17060 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell