Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht einen Pkw-Fahrer, der möglicherweise am Samstag in der Hauptstraße in Oberriexingen Zeuge einer Verkehrsunfallflucht wurde. Ein 44 Jahre alter Mann befand sich gegen 14:15 Uhr im Laderraum eines am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten Lkw, als er ein lautes Krachen und ein Hupen wahrnehmen konnte. Als er auf die Straße blickte, sah er einen weißen Lkw ...

mehr