Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unfall mit zwei leicht Verletzten

Lingen (ots)

Am Mittwochmorgen um 7.05 Uhr kam es in Lingen auf der Nordlohner Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der 60-jährige Fahrer eines VW Transporters befuhr die Straße Im Lohner Sand und überfuhr bei der Einmündung zur Nordlohner Straße ein Stoppschild. Anschließend fuhr er geradeaus in ein Waldstück und prallte frontal gegen einen Baum. Der Fahrer und sein 54-jähriger Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Wie es zum Unfall kam, wird derzeit ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell