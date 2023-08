Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrraddieb überführt?

Ratzeburg (ots)

11. August 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.08.2023 - Lauenburg Gestern, gegen 17.10 Uhr, wurde in Lauenburg ein 17-jähriger Tatverdächtiger nach einem Fahrraddiebstahl festgenommen.

In der Zeit vom 01.08.2023 bis 03.08.2023 wurde am Bahnhof der niedersächsischen Stadt Echem ein Fahrrad entwendet. Der Geschädigte erstattete eine Strafzeige bei seiner zuständigen Polizei.

Bei der Verkaufsplattform ebay-Kleinanzeigen stieß der 49-jährige Geschädigte nun auf sein entwendetes Fahrrad, welches dort zum Verkauf angeboten wurde. Er nahm Kontakt mit dem Anbieter auf, bahnte einen Ankauf an und vereinbarte ein Treffen in Lauenburg am 10.08.2023.

Dort erwartete den "Anbieter" nicht nur der Geschädigte sondern auch die bereits informierten Einsatzkräfte der Polizeistation Lauenburg, so dass der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden konnte. Es handelt sich dabei um einen 17-jährigen Lauenburger.

Er wird sich nun nicht nur wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten müssen, denn er führte zudem noch eine geringe Menge an Betäubungsmittel, einen Grinder und auch einen Schlagring bei sich.

